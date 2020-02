Ponad 300 tysięcy złotych z rządowego programu Maluch+ powędruje na otwarcie żłobka do jednej z gmin powiatu pleszewskiego

Żłobek w Gołuchowie zostanie utworzony w ramach środków pozyskanych z dwóch programów komplementarnych, także ze środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z którego dofinansowanie wyniesie 983 523,35 zł. Łączna wartość pozyskanych środków to kwota 1 305 608,35 zł, natomiast planowana wartość całkowita projektów 1 437 893,99 zł.

Blisko 32 miliony złotych trafi w tym roku do wielkopolskich samorządów i podmiotów prywatnych, które chcą uruchamiać nowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub nowe miejsca w już funkcjonujących żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna. Minister rodziny Marlena Maląg w poniedziałek wręczyła gminom promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. Jednym z samorządów jest gmin Gołuchów, która na ten cel otrzymała ponad 320 tysięcy złotych. W konferencji obok wójta Marka Zdunka udział wzięli kierownik GOPS – Agnieszka Kusiak oraz Anna Margiela – pracownik Urzędu Gminy, autor wniosków o dofinansowanie.

– Co nas szczególnie cieszy, z każdą edycją powstają żłobki i kluby dziecięce w gminach, które do tej

pory były pozbawione tych samorządowych instytucji. W tym roku mamy aż 110 takich gmin w całym kraju – mówi minister rodziny. – Nasze wsparcie nie kończy się na pomocy przy założeniu instytucji. Co roku uczestnicy programu mogą liczyć na dofinansowanie istniejących miejsc opieki nad małymi dziećmi – dodaje.

Program „Maluch+” w wachlarzu naszych prorodzinnych rozwiązań zajmuje szczególne miejsce. Dzięki niemu powstaje infrastruktura ważna dla rodziców, którzy chcą łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową. Samorządy rozumieją potrzeby swoich mieszkańców, uruchamiają nowe placówki, dzięki czemu z każdym rokiem dostępność żłobków poprawia się

– mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Maluch+ w edycji na rok 2020 będzie miał również swoją odsłonę w Wielkopolsce. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w tym roku:

- blisko 32 mln złotych trafi do samorządów i podmiotów prywatnych z województwa wielkopolskiego, które uruchomią nowe instytucje lub nowe miejsca w istniejących już żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna;

- w województwie wielkopolskim powstanie dokładnie 1895 nowych miejsc opieki nad maluchami;

- w Wielkopolsce powstanie aż 19 instytucji w gminach, które do tej pory nie miały u siebie żłobka czy klubu samorządowego – to najwięcej w kraju w tej edycji programu.