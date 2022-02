Pleszew. Wystawa kolaży "Kosmos? Byłem, nie polecam” autorstwa Sławomira Dery w galerii Zajezdni Kultury

- Moje kolaże składają się na opowieść o cywilizacji, której przedstawiciele osiągnęli tak wysoki rozwój, że niemal wyparli ze słownika słowo "niemożliwe". Potrafią fotografować gwiazdy, które wygasły miliony lat temu. A nawet wydrukować działające serce. I zastąpić nim to prawdziwe. To gatunek, który umie dostrzec cud w kropli deszczu płynącej po szybie i w sposobie, w jaki światło migocze pośród liści. Jest zdolny kochać do szaleństwa, marzyć i tworzyć sztukę, która rozświetli najgłębsze zakamarki duszy - podkreśla autor kolaży Sławomir Dera.