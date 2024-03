Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Kto swoją opowieścią zachwycił jury?

Po raz 17. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego.

- Krasomówcza zabawa to nie tylko szansa dla uczestników na przedstawienie nietuzinkowych i inspirujących opowieści, ale także okazja dla nas - odbiorców - na poznanie państwa wyjątkowego spojrzenia na las. Cieszę się, że w tak oryginalny sposób przekazujecie wiedzę na temat budowania odpowiednich postaw wobec przyrody oraz zachęcacie do częstego korzystania z uroków polskich lasów. Przygotowanie wystąpienia scenicznego wymaga wiele pracy i wysiłku. Dziękuję, że poświęciliście swój czas, by wziąć udział w wydarzeniu. Szczególnie dziękuję nauczycielom koordynującym pracę młodzieży. Państwa wkład w rozwój talentów jest nieoceniony