Zamek w Gołuchowie z kolejnym cennym dziełem, które powróciło po 80 latach! Historia po raz kolejny zatoczyła koło!

Cenne dzieło wróciło do Zamku w Gołuchowie

Generał Sławomir Owczarek po blisko 30 latach wrócił do Pleszewa!

To była wielka impreza na zakończenie kadencji! Podziękowali radnym i sołtysom

- W 2019 r. pracownicy Departamentu Restytucji Dóbr Kultury MKiDN natrafili na ślad tych obrazów w Museo Provincial de Pontevedra w Hiszpanii. Rozpoczął się wówczas proces restytucji tych dzieł, który przebiegał w sposób wzorcowy i już w 2021 roku mogliśmy złożyć wnioski restytucyjne – tłumaczył ówczesny szef resortu kultury, prof. Piotr Gliński.

To nie koniec dobrych wiadomości dla zamku w Gołuchowie. Tym razem po blisko 80 lata powróciło kolejne cenne dzieło. Chodzi o akwarelę Teofila Kwiatkowskiego, które znajdowało się do 1939 roku w oficynie, w prywatnych apartamentach ostatnich ordynatów Marii Ludwiki i Adama Ludwika Czartoryskich. Po Wojnie wraz z innymi obrazami i z innymi zabytkami trafiło do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.