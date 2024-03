Generał Sławomir Owczarek po blisko 30 latach wrócił do Pleszewa! Swoją wojskową karierę rozpoczynał 20 Pułku w Pleszewie

- Jeżeli ma się w sobie coś, co się kocha, to warto to złapać i nie wypuścić tego z ręki. Dla mnie tym była służba dla Polski jako żołnierz Wojska Polskiego! Będąc młodym człowiekiem jeszcze nie wiedziałem, jak potoczy się moja przyszłość, ale trafiłem do WKU i wiedziałem, że ten kierunek, który sobie obrałem jest dla mnie - podkreślał w Pleszewie gen. dyw. Sławomir Owczarek.