Pleszew. Ruszył pilotażowy program segregowania odpadów bio-kuchennych

- W eksperymencie uczestniczy 30 gospodarstw domowych z budynków jedno i wielorodzinnych. Wyposażyliśmy je w specjalne pojemniki. Co tydzień odpady są ważone i kontrolowane pod względem prawidłowej segregacji - wyjaśnia Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Miasto w ten sposób chce sprawdzić, jak dużą ilość odpadów bio-kuchennych mieszkańcy są w stanie wyselekcjonować i czy ten system segregacji opłaca się na tyle, by wprowadzić go w systemie gospodarowania odpadami we wszystkich gospodarstwach domowych. W ten sposób swoje odpady zaczęli już segregować mieszkańcy bloków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, choć - biorąc pod uwagę efekty - są to raczej próby.

Program pilotażowy potrwa ok. dwa miesiące.