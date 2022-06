Pleszew. Rodzinny Festyn "Trójki" w klimacie nocy świętojańskiej

Rodzinny Festyn "Trójki" w klimacie nocy świętojańskiej

Występy dzieci, koło fortuny, dmuchańce, loteria fantowa, gry i zabawy - to tylko kilka atrakcji czekających na osoby, które zdecydowały się spędzić sobotnie popołudnie ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich. "Trójka" zaprosiła do wspólnej zabawy w... klimacie nocy świętojańskiej. Były wianki, wróżby i wspólne tańce.

Na dobry początek mieliśmy pokaz aerobiku. Wystąpiły - pod opieką Karoliny Domagalskiej - dziewczęta z zespołu "Clovers", czyli tegoroczne wicemistrzynie województwa wielkopolskiego. Oficjalny sygnał do rozpoczęcia zabawy dały: dyrektor placówki Dorota Bystrzycka i przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Szehyńska. - Dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc w przygotowaniu festynu. Zachęcam do korzystania z atrakcji i życzę nam wspaniałej zabawy - mówiła druga z pań. - Cieszę się, że tak licznie państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Po dwóch latach wracamy do tradycji, czyli festynu rodzinnego. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na "zieloną klasę". Chcemy ją zbudować, aby dzieci mogły uczyć się na świeżym powietrzu - opowiadała dyrektor placówki.