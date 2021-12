Pleszew. Pleszewianie biorą udział w kampanii "Poczuj magię wolności", która przybliża bohaterów Powstania Wielkopolskiego

- Nasze pokolenie potrzebuje autorytetów i bohaterów. Znaleźliśmy ich wspólnie przygotowując się do kampanii. Staraliśmy się zbudować kampanię od młodych ludzi dla młodych ludzi duchem i ciałem. Kampania to projekt zaliczeniowy z marketingu u dra Filipa Szymczaka. Początkowo podchodziliśmy do tego projektu sceptycznie, ale z czasem okazało się to ciekawym doświadczeniem. Czujemy, że uczestniczymy w czymś wielkim wykorzystując jednocześnie zdobyte umiejętności w szczytnym celu. Tak właśnie wyobrażamy sobie uhonorowanie ludzi, dzięki którym jesteśmy wolnymi Polakami. Chcielibyśmy podziękować Starości Skrobiszowi za otwartość i pracownikom urzędu powiatowego za pomoc w realizacji naszej części kampanii- dodają studenci Collegium Humanum z kierunku Zarządzanie.