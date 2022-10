Pleszew. Najwyższe budynki mieszkalne w Pleszewie wkraczają w decydującą fazę budowy! Ale będą widoki z 5 piętra Piotr Fehler

Nowe bloki na Osiedlu Mieszka I pną się w górę. Będą to najwyższe budynki w naszym mieście. W dwóch blokach u zbiegu ulic Warneńczyka-Poniatowskiego-Mieszka I swoje "M" będą miały 92 rodziny. Mieszkania z kredytem w czynszu z tzw. dojściem do własności to jeden z elementów polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Pleszew