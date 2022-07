Pleszew. Najwyższe budynki w Pleszewie pną się w górę. Jak wygląda postęp prac w budowie nowych bloków na Mieszka I Piotr Fehler

Nowe bloki na Osiedlu Mieszka I pną się w górę. Będą to najwyższe budynki w naszym mieście. W dwóch budynkach znajdzie się blisko 100 mieszkań. Inwestycja Pleszewskiego Towarzystwa Budowalnego ma zakończyć się w III kwartale 2023. Według wstępnych szacunków budowa bloków pochłonie ok. 25 mln zł, z czego 17 mln zł to kredyt budowlany wzięty przez PTBS w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na jego zabezpieczenie miasto ustanowiło hipotekę.