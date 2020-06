Mariusz Kułak poprowadzi pierwszą, a Mariusz Rybarczyk drugą drużynę Stali Pleszew

Ponad 30 zawodników wzięło udział we wtorkowym treningu Stali Pleszew. Zajęcia po raz pierwszy poprowadził Mariusz Kułak, nowy trener piątoligowej drużyny seniorów. Do tej pory był związany z Polonią Środa Wielkopolska, gdzie prowadził zespoły młodzieżowe od żaka po juniora starszego. Miał również możliwość pracy w pierwszej drużynie trzecioligowca. Był asystentem Czesława Owczarka. Przez 6 lat jako drugi trener opiekował się także reprezentacją województwa wielkopolskiego (rocznik 2003). - Chciałbym przekazać zawodnikom swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Bez względu na to, czy prowadzę drużynę juniorską czy jak teraz seniorską cel mam zawsze ten sam: rozwój piłkarzy. Przez te wszystkie sezony, które spędziłem w Polonii chciałem, żeby moi podopieczni osiągali sukcesy nie tylko pod kątem wysokiego miejsca w tabeli, ale również postępów umożliwiających im grę w wyższych ligach - opowiada Mariusz Kułak.