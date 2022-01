Gmina Gizałki. Możesz pomóc Konradowi i zjeść smaczną kolację w... towarzystwie wójta!

Konrad Kostanowicz z Tomic ma 44 lata, wspaniałą żonę i dwie śliczne córki. Kilka miesięcy temu jego życie diametralnie się zmieniło. Wówczas usłyszał druzgocącą diagnozę – nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego. Mężczyzna przystąpił do chemioterapii, jednak po przyjęciu piątej serii i ponownych badaniach, okazało się, że choroba nie odpuszcza. Komórki rakowe naciekają, boleśnie atakując oko i sąsiadujące narządy. Nowotwór postępuje, a ból z dnia na dzień staje się nie do zniesienia. Mimo wszystko rodzina się nie poddaje.

- Próbujemy wszystkich możliwych sposobów i badań, by znaleźć chociaż cień nadziei. Wszystkie dotychczasowe konsultacje, dojazdy do klinik oraz leki, które w jakimś stopniu uśmierzają ból i spowolnią rozwój choroby, są bardzo kosztowne. Wszelkie obowiązki, w tym utrzymanie rodziny spadły na moje barki. Niestety nasze możliwości finansowe zostały wyczerpane i stąd kieruję do Was wszystkich ogromną prośbę o pomoc - opowiadała w grudniu pani Marlena, żona Konrada Kostanowicza.