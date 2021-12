Gmina Dobrzyca. Możesz pomóc Kamilowi i... zjeść kolację z burmistrzem!

Kamil Hildebrandt, mieszkaniec gminy Dobrzyca, uległ wypadkowi w pracy w styczniu 2018 roku. Maszyna, przy której pracował wciągnęła jego rękę, w wyniku czego doznał rany miażdżonej z amputacją palców prawej ręki z ubytkiem skóry śródręcza. Nieszczęśliwe zdarzenie całkowicie odmieniło jego życie. Aby wrócić do normalności zbiera pieniądze na bioniczną protezę dłoni, której koszt wynosi 197 tys. zł. Kamila możecie wesprzeć TUTAJ.

Mężczyźnie pomagają również znajomi i przyjaciele, w tym Paweł Kantek, działacz społeczny z Dobrzycy. Na początku grudnia odbył się kiermasz charytatywny, z którego dochód został przekazany na rzecz Dominiki Krawczyk oraz właśnie Kamila. Teraz na Facebooku utworzono profil licytacje dla Kamila Hildebrandta, na którym wystawiane są różnego rodzaju fanty.

Mamy prawdziwą bombę. Burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak już nie raz pokazał, że lubi wspierać akcje charytatywne i tym razem też postanowił dorzucić swoją cegiełkę. Na licytację dla Kamila w jego imieniu wystawiam kolację z panem burmistrzem w Restauracji Ratuszova w Poznaniu, do której zabierze was własnym autem. To wyjątkowa okazja, aby bliżej poznać burmistrza, miło spędzić czas i porozmawiać nie tylko o gminnych Inwestycjach. Jest też druga opcja "romantycznych chwil" we dwoje bez udziału pana Jarosława, który jednak gwarantuje dowóz na miejsce i opłacenie kolacji. Kwestia waszego wyboru - opowiada Paweł Kantek. Licytować kolację z burmistrzem można do 10 stycznia 2022 roku do godziny 20.