Gizałki. Troje tenisistów "Chrobrego" zakończyło edukację w Szkole Podstawowej. Za lata współpracy dziękował im trener Andrzej Poźniak

Ostatni dzień szkoły stanowi dobrą okazję do podsumowania różnego rodzaju osiągnięć, również tych sportowych, po które uczniowie sięgali w ramach zawodów szkolnych, jak również w klubach sportowych, które na co dzień reprezentują. 26 czerwca 2020 roku w Gizałkach odbyła się skromniejsza niż zwykle uroczystość zakończenia roku szkolnego, będąca jednocześnie pożegnaniem tegorocznych absolwentów. W tym gronie znaleźli się: Adrianna Kwitowska, Wiktoria Jankowiak i Wiktor Borowski, młodzi sportowcy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry”.

Wiktor Borowski dołączył do drużyny "wojów Chrobrego” dość późno. Wcześniej koncentrował się na piłce nożnej. - Jego wola walki i sportowa ambicja w każdym pojedynku może być inspiracją dla młodych sportowców. To dzięki niemu szkoła w Gizałkach przez ostatnie dwa lata była niepokonaną we wszystkich szkolnych kategoriach wiekowych - mówi Andrzej Poźniak.

Młodzi sportowcy nie pozostali dłużni i podziękowali swojemu trenerowi za wieloletnią pracę i okazywaną cierpliwość. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów!

