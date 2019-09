„Dziś – Jutro – Pojutrze”. Związek Drużyn ZHP w Pleszewie im. hm. Antoniego Rymarczyka przygotował wystawę poświęconą Szarym Szeregom

Wystawa to od początku do końca efekt pracy pleszewskich harcerzy. - Pomysł był młodzieży, wykonanie także. Druhowie w przygotowanie ekspozycji włożyli bardzo dużo serca - opowiada hm. Sławomira Madalińska. Najpierw pracowali w drużynach. Natomiast w piątek i w sobotę poszczególne elementy były łączone w całość. A ta ujrzała światło dzienne w niedzielne popołudnie. - Wystawa jest pretekstem do spotkania, wspomnień. Nie chcemy żeby było patetycznie. Zależy nam, żeby ci młodzi ludzie czuli od nas wsparcie i ciepło i żebyśmy my od nich uczyli się młodzieńczej fantazji i uśmiechu - podkreślała podczas otwarcia ekspozycji Sławomira Madalińska.

Co znalazło się na wystawie? Fotografie i dokumenty przybliżające historię i działalność Szarych Szeregów, makiety, wycinki z gazet, wojskowe i harcerskie wyposażenie, a nawet biwak. - Udało nam się wydobyć trochę perełek. Ekspozycja ma charakter historyczny, ale też chcieliśmy trochę opowiedzieć o naszej działalności. Hasło Szarych Szeregów brzmiało „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Ich dziś to była walka o wolność, która rozpoczęła się we wrześniu 1939 r., a pojutrze oznacza uczciwą, solidną pracę w XXI wieku, wzajemny szacunek i przyjaźń - kontynuowała opowieść - Sławomira Madalińska. W odpowiedni klimat wprowadziły gości dwie prezentacje przygotowane przez druhów. Pierwsza pokazywała sylwetki harcerzy – żołnierzy Szarych Szeregów i ideały, którymi się kierowali. Drugi film stanowił pierwszy punkt ekspozycji.