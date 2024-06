35 lat wolności. Dziś rocznica częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Jak to wyglądało w Mieście i Gminie Pleszew?

Wybory 4 czerwca 1989 roku w Mieście i Gminie Pleszew

- Do Komitetu Obywatelskiego, zapisywali się pleszewianie, którym marzyła się zmiana: nauczyciele, lekarze, inżynierowie, robotnicy. Robili kampanię kandydatom na posłów: Józefowi Sałacie i Czesławowi Kurzajewskiemu i na senatorów Jerzemu Pietrzakowi i mec. Edwardowi Wende. Dziesiątki spotkań, rozmów, tysiące rozdanych ulotek, gazetek drugiego obiegu, godziny przygotowań członków komisji wyborczych - informuje Irena Kuczyńska.

Wybory 4 czerwca 1989 były tylko częściowo wolne. Ordynacja, którą wynegocjowano przy Okrągłym Stole, przewidywała w pełni demokratyczne głosowanie tylko do Senatu. W Sejmie aż 65 proc. mandatów zostało z góry zagwarantowanych dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pozostałe 35% miejsc w Sejmie mogło trafić do kandydatów bezpartyjnych.

No i ta niedziela 4 czerwca 1989 roku, słoneczna, z lokalami wyborczymi pełnymi wyborców, którzy nie bali się wchodzić do prowizorycznej kabiny, żeby tajnie zagłosować. I ta radość, w poniedziałek 5 czerwca, kiedy głosy policzono najpierw w Pleszewie, po kilku dniach także w Polsce. Komitety Obywatelskie wygrały wszystko, co było można.

W 2019 roku Pleszew hucznie świętował okrągłą, 30. rocznicę słynnych wyborów. Zorganizowano biało-czerwony event na Rynku - był tort i dostojny polonez.

Przypomnijcie sobie, co wtedy się działo!