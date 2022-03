Dzień Kobiet 2022. Znane, lubiane i najbardziej wpływowe pleszewianki! Kto znalazł się na naszej liście?

Dzień Kobiet - jaka jest geneza tego święta?

Wszystkie panie 8 marca obchodzą swoje święto – dzień kobiet. - Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki – tak czytamy w wikipedii. Wiele pań w Polsce przez dłuższy czas kojarzyło Dzień Kobiet z nielubianym PRL-em, rajstopami i goździkami. Dziś to święto wraca do łask. Panie dostają od mężczyzn kwiaty - najczęściej wiosenne tulipany. Często też bawią się w damskim Gronie. Takie zabawy cieszyły się co roku w powiecie pleszewskim dużą popularnością. W tym roku jednak nie odbywają się - rzecz jasna, z powodu pandemii koronawirusa.