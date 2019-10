Diagności, technicy analityki medycznej, fizjoterapeuci i pracownicy RTG przystąpili do ogólnopolskiego protestu. Walczą o lepsze płace

Funkcjonowanie szpitala przypomina pracę dobrze naoliwionej maszyny. Gdy poszczególne elementy zazębiają się, wszystko działa prawidłowo. Ale jak wypadnie jeden trybik, maszyneria pada. Lekarz nie postawi diagnozy, nie podejmie leczenia, nie przeprowadzi operacji bez diagnostyki. A za to odpowiedzialni są pracownicy laboratorium i RTG. Po dobrze wykonanym zabiegu do pracy przystępuje fizjoterapeuta. Jego zadaniem jest zrehabilitowanie pacjenta tak, aby mógł samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Ich zawody wymagają ciągłego dokształcania się. - To nie jest tak, że kończymy szkołę i to wszystko. Cały czas musimy pogłębiać swoją wiedzę. Kursy, studia podyplomowe, specjalizacje to wszystko wymaga pieniędzy. Na swój rozwój zawodowy trzeba wydać kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Pytanie za co mamy to robić? - zastanawia się Aldona Jasik. - Jako pracownicy Pleszewskiego Centrum Medycznego możemy liczyć na pomoc prezesa, który częściowo partycypuje w kosztach naszych kursów i szkoleń, jednak większą część kosztów pokrywamy samodzielnie. Każdy z nas ma swoje cele i ambicje - mówi fizjoterapeuta Rafał Ogrodowczyk.

To wszystko powoduje, że diagności, technicy czy fizjoterapeuci dodatkowo zatrudniają się w innych placówkach. W efekcie są gośćmi we własnym domu. - Chcielibyśmy godnie zarabiać w normalnych godzinach pracy - zaznacza - Aldona Jasik. Nasi rozmówcy zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię. Za chwilę może zabraknąć pracowników. Ścieżka edukacyjna umożliwiająca pełnienie zawodów medycznych jest coraz dłuższa i coraz kosztowniejsza, a płaca nie zachęca do podjęcia wysiłku.

Jak przebiega protest?

Protestujących łatwo rozpoznać po czarnej koszulce i specjalnej plakietce. W laboratoryjnym punkcie pobrań przyjmowani są tylko pacjenci ze skierowaniem w trybie CITO (zagrożenie życia), natomiast ambulatoryjni są odsyłani. - Jest nam przykro z tego powodu i mamy wielkie dylematy moralne, bo każdy z nas stawia się w sytuacji osoby znajdującej się po drugiej stronie. Niestety, nie mieliśmy już wyjścia. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy - mówi Anna Bogaczyk, pracownik laboratorium. Wszelkie materiały pobrane poza laboratorium przyjmowane są do badania. Szpital jest obsługiwany normalnie.