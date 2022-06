Pleszew. Pleszewskie Centrum Medyczne ratuje zawałowców w ramach Kompleksowego Leczenia Pozawałowego

Pleszewskie Centrum Medyczne w programie Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z zawałem serca "KOS -zawał" bierze udział od samego początku. Przez ten czas placówka przyjęła ponad 740 chorych, którzy skorzystali z tak zwanej pełnej ścieżki leczenia.

- W pierwszym roku funkcjonowania programu w naszym szpitalu skorzystało z niego zaledwie 31 tak zwanych zawałowców, w 2018- 68, w 2019-126. Później, z roku na rok było ich więcej. W 2021 szpital objął kompleksowym leczeniem 225 chorych, a od stycznia do marca tego roku zajął się już z 136 osobami. Pacjenci mają do dyspozycji nie tylko oddział kardiologiczny, ale również poradnię specjalistyczną i rehabilitację dzienną. Bardzo istotne jest też to, że pacjenci są uświadamiani, jak ważne jest kompleksowe leczenie i opieka ambulatoryjna oraz rehabilitacja i dalsza opieka medyczna. Zabieg hemodynamiczny jest tylko pierwszym krokiem do odzyskania sprawności, więc wszystkie te działania wszystko muszą być połączone, by efekty były trwałe. A im szybsze leczenie, tym mniej szkody poczyni choroba.- wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.