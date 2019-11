(© Damian Cieślak)

4 lata temu szkoły w Kuźni i w Kwileniu miały zostać przekazane Stowarzyszeniom. Gdy sprawa wydawała się przesądzona, placówkom z pomocą przyszły wybory samorządowe i zmiany w radzie. Ostatecznie, po wielogodzinnych dyskusjach, rajcy w komplecie zagłosowali za pozostawieniem szkół przy gminie.

Niewielka liczba uczniów i rosnące koszty utrzymania szkół były głównymi powodami rozpoczęcia w 2013 r. gminnej reformy oświatowej. Mówiło się o likwidacji placówek, zwyciężył jednak wariant zakładający zmianę organu prowadzącego. Samorząd miał oddać szkoły Stowarzyszeniom. Takie rozwiązanie odciążyłoby gminny budżet i gwarantowało dalszy żywot obu placówkom. Plany władz spotkały się z protestami nauczycieli oraz rodziców i do przekazania nie doszło.



Stan liczebny



Jak sytuacja w obu placówkach wygląda aktualnie? Ile dzieci uczy się w Kuźni? A ile w Kwileniu? Ile kosztuje utrzymanie szkół? O te wszystkie elementy w interpelacji złożonej na ręce burmistrza Mariana Wielgosika, pytał Jan Woldański. W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni na ten moment w siedmiu klasach (nie ma klasy IV) uczy się 32 dzieci. Gdy do tego dodamy dwa oddziały przedszkolne (3-4 latki - 13 osób, 5-6 latki - 17 osób) w sumie wyjdzie nam liczba 62. - 2 uczniów, którzy mogliby uczęszczać do szkoły w Kuźni, zostało przeniesionych przez rodziców do innej placówki - podkreśla burmistrz Marian Wielgosik. Najwięcej dzieci - 9 - jest w klasie V. Najmniej w VIII, gdzie uczy się tylko jedna osoba.



W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego funkcjonuje osiem klas. Najliczniejsza jest 12-osobowa klasa I. Na przeciwnym biegunie klasa VIII, do której uczęszcza 4 uczniów. W sumie w placówce uczy się 55 dzieci. Do tego dochodzą oddziały przedszkolne, gdzie mamy 35 maluchów (2,5-3-4 latki - 17 osób, 5-6 latki - 18 osób). Do Szkoły Podstawowej w Choczu uczęszcza 267 dzieci, a do przedszkola 115.



Stan finansów



Na koniec kilka słów o finansach. Rządowa subwencja oświatowa, którą otrzymują szkoły wystarcza na pokrycie nieco ponad 50% potrzeb. - Szkoła w Kuźni dostaje ponad 579 tys. zł, a placówka w Kwileniu ponad 636 tys. zł. Do tego dochodzą dotacje. W pierwszym przypadku jest to blisko 34, w drugim prawie 24 tys. zł. W tym roku na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły w Kuźni z gminnego budżetu dołożyliśmy ponad 455 tys. zł. Natomiast na placówkę w Kwileniu wyłożyliśmy blisko 520,5 tys. zł - opowiada burmistrz Marian Wielgosik. Subwencja dla szkoły w Choczu wyniosła 2, 8 mln zł. Dotacja dla przedszkola ponad 109 tys. zł. Ze środków z gminnego budżetu na konto placówki wpłynęło ponad 1,8 mln zł.



„Miał ponad 2 promile”. Pijany kierowca bmw wjechał w przystanek tramwajowy w Łodzi



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.