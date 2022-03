Wzruszające sceny na pleszewskim rynku. W centrum miasta odbył się piknik charytatywno-integracyjny pod hasłem "Marszew dla Ukrainy"

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w czwartek, 17 marca 2022 roku, przygotował charytatywno-integracyjny piknik pod hasłem "Marszew dla Ukrainy". Najbardziej emocjonalnym momentem było odegranie hymnów państwowych. Zwłaszcza, gdy wybrzmiały nuty pieśni "Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola" na twarzach obecnych w centrum miasta uchodźców pojawiły się łzy i wzruszenie. Uczniowie wspólnie z gośćmi, którzy zjawili się na pleszewskim rynku stworzyli kartoniadę w barwach flag Polski i Ukrainy.

W centrum miasta można było spróbować specjałów kuchni obu krajów. Był nasz żurek, a także barszcz ukraiński czy pierogi z ziemniaków.

- Mamy w szkole technologię żywności, więc nasze dziewczyny kroiły, przygotowywały dania. Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Przynieśli potrzebne produkty. Co ciekawe wczoraj odezwał się do mnie pan ze Stanów Zjednoczonych, który chciał wpłacić 500 dolarów, aby pokryć koszty. Gdy dowiedział się, że wszystkie artykuły dostarczyła młodzież i tak postanowił nas wesprzeć. Dzięki temu już przed startem imprezy mieliśmy na koncie 2500 zł i to właśnie dla tego pana były podziękowania po odegraniu hymnów