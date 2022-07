Wsiadł za kółko mając prawie 3 promile. Uciekając staranował inny samochód, który zajechał mu drogę. Wysiadając wypadł z samochodu.

Obywatelskie zatrzymanie i ucieczka pijanego kierowcy

W czwartek, 7 lipca około godziny 18.00 jeden z kierowców zauważył dziwnie poruszający się przed nim samochód marki Opel Astra. Auto nie trzymało się prawidłowego toru jazdy, co wzbudziło podejrzenie wspomnianego kierowcy. Natychmiast zawiadomił on mundurowych. 34-latek postanowił zatrzymać niebezpiecznego kierowcę i wyjąć mu kluczyki ze stacyjki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wronów (gm. Gizałki).