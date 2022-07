Pleszew. Potrącenie pieszej na ulicy Kaliskiej. Kobieta trafiła do szpitala

Potrącenie pieszej na ulicy Kaliskiej w Pleszewie. Kobieta trafiła do szpitala

We wtorek, 12 lipca 2022 roku, o godzinie 16:23 doszło do groźnego zdarzenia na ulicy Kaliskiej w Pleszewie. 35-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca, kierując samochodem marki Land Rover, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą przez pasy 48-letnią mieszkankę Pleszewa. - Kobieta z ogólnymi potłuczeniami ciała trafiła do szpitala - mówi st. asp. Monika Lis-Rybarczyk z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zarówno kierowca, jak i piesza byli trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi pleszewska policja.