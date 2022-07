Pijany kierowcy. Sarna miała przebiec mu drogę. Wpadł do rowu. Okazało się, że jest pijany

Chcąc uniknąć zderzenia z sarną wjechał do rowu. Był pijany

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 lipca 2022 roku, o godzinie 5.00 na drodze w miejscowości Czołnochów. 21-latek kierując samochodem marki Opel Corsa wjechał do rowu. Pojazd przewrócił się na dach. Na tym jednak nie koniec historii.