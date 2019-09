"W polityce, jak w życiu, potrzebna jest równowaga i Lewica ją zapewni" - przekonują liderzy listy. Kampania wkracza w decydującą fazę

Na liście Lewicy w okręgu kalisko-leszczyńskim znalazło się miejsce dla 11 kobiet i 12 mężczyzn. Po 3 przedstawicieli mają Partia Razem i Wiosna, pozostali kandydaci na posłów to członkowie i sympatycy SLD. Cel minimum ugrupowania w naszym regionie to wynik na poziomie 13-14%, który powinien przełożyć się na zdobycie dwóch mandatów. Kampania wchodzi na ostatnią prostą. Każda partia intensyfikuje swoje działania. Lewica stawia na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. - Nie jesteśmy tak zamożni, jak kandydaci KO czy PiS, którzy w każdej wsi, w każdym mieście mają swoje plakaty i bilbordy. Spotykamy się z mieszkańcami na rynkach, targowiskach - podkreśla Wiesław Szczepański, "jedynka" na liście. Szef struktur wojewódzkich SLD od poniedziałku jest na urlopie. Od rana do wieczora odwiedza kolejne miejscowości, powiaty należące do okręgu kalisko-leszczyńskiego. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na liderze, jednocześnie podkreśla, że każdy musi pracować na dobry wynik. - "Jedynka" z zasady zbiera wszędzie głosy, ale chcemy, żeby w każdym powiecie lokalny kandydat był lepszy od lidera. Jeśli tak się nie stanie, to oznacza, że słabo zaangażował się w kampanię - mówi. - Wszyscy się staramy. Jednych widać bardziej, drugich trochę mniej, ale nie ulega wątpliwości, że każdy w swoim środowisku bardzo mocno pracuje – podkreśla Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca krajowych struktur SLD i „trójka” na liście.

Profilaktyka

Wskutek rezygnacji Adriana Michalaka jedynym kandydatem rodem z powiatu pleszewskiego, który do wyborów idzie z Lewicą jest Alina Szymańska, sympatyk SLD (numer 14). Z wykształcenia pielęgniarka pracuje w Pleszewskim Centrum Medycznym, gdzie pełni funkcję koordynatora działu medycyny szkolnej. Z tą dziedziną związane są jej wyborcze plany. - Dążyłabym do tego, żeby stworzyć dzieciom i młodzieży szkolnej opiekę profilaktyczną. Problemów zdrowotnych jest bardzo dużo. W placówkach oświatowych nie ma gimnastyki korekcyjnej, co niektórzy uczniowie są kierowani do specjalistów, ale na wizytę trzeba czekać w kolejkach. Chciałabym, żeby w każdej szkole była pielęgniarka. W tej chwili na jeden etat przypada 880-1100 uczniów. Rzadko zdarzają się tak liczne szkoły. To powoduje, że musimy się niemal rozdwajać i pracować w 2,3, a nawet 4 placówkach. Kolejny cel to profilaktyka stomatologiczna - opowiada.