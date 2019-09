Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych z wizytą w Parlamencie na zaproszenie posła

W drodze do Warszawy towarzyszyli uczniom: radny powiatowy Andrzej Biesiada i radny Gminy Gołuchów Michał Balcer.

Podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych mieli okazję przyglądać się obradom Sejmu, zwiedzić budynek, spotkać parlamentarzystów z różnych ugrupowań. Poseł Piotr Kaleta osobiście oprowadzał uczniów po Parlamencie. W czasie wizyty mieli okazję zobaczyć miejsca, do których na co dzień nie zaglądają zwiedzający. Poseł pokazał im, m.in. dzieciniec, gdzie znajduje się kancelaria prezydenta czy do sejmowej kaplicy.

- Największą atrakcją okazała się wizyta w Domu Poselskim, w sklepie, w restauracji, gdzie parlamentarzyści jedzą posiłki. Pan Poseł opowiedział dzieciom o kuluarach pracy parlamentarzystów, przedstawił pracowników Domu Poselskiego, którzy pomagają im w organizacji codziennego życia na terenie Parlamentu, a także organizacji przyjazdów i odjazdów po posiedzeniach Sejmu. Zwiedzanie trwało aż do godzin wieczornych. Na koniec pan poseł zaprosił Kasię i Alana na kolejną wizytę wraz z innymi uczniami z Zespołu Placówek Specjalnych. Wyjazd już wkrótce, ale najpierw konkurs - relacjonuje nauczycielka Magda Szymaniak.