Trzecioligowy Sokół Kleczew wyeliminował lidera IV ligi z Wielkopolskiego Pucharu Polski. Podopieczni Macieja Dolaty przegrali 0:2

W lepszych nastrojach z boiska schodzili przyjezdni, jednak LKS Gołuchów pozostawił po sobie dobre wrażenie. W zespole Macieja Dolaty zabrakło aż czterech podstawowych zawodników. Z powodu kontuzji czy kartek drużynie na boisku nie mogli pomóc: Krystian Benuszak, Krzysztof Czabański, Jakub Szymkowiak i Marcin Wandzel.

Mimo osłabień gospodarzy, spotkanie miało dość wyrównany przebieg. Różnicę zrobiły stałe fragmenty gry. W ten sposób Sokół zdobył obie bramki. Pierwszy gol padł w 25'. Z rzutu rożnego dośrodkował Norbert Grzelak, a w podbramkowym zamieszaniu najprzytomniej zachował się Adrian Kaliszan, syn Arkadiusza - mistrza Polski z Polonią Warszawa w 2000 r. Od momentu strzelenia bramki piłkarze z Kleczewa kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie. Ich przewaga nie przyniosła jednak kolejnych goli.

To, co nie udało się przed przerwą, powiodło się tuż po zmianie stron. Kolejny rzut rożny, tym razem piłkę w pole karne posłał Marcin Poręba. Futbolówka spadła na głowę Dawida Śniega, który skierował ją do siatki obok bezradnego golkipera LKS-u Bartosza Kubiaka. W 65’ potężnym uderzeniem popisał się Maciej Adamczewski. Gołuchowian uratowała poprzeczka. Niespełna kwadrans późnej mocny strzał Pawła Stempnia został zablokowany przez ofiarnie interweniującego Norberta Grzelaka. W 86’ pojedynek sam na sam z bramkarzem Sokoła Hubertem Świtalskim przegrał Konrad Chojnacki. Gdyby w tej sytuacji piłka znalazła drogę do siatki, moglibyśmy być świadkami bardzo ciekawej końcówki, a tak goście spokojnie "dowieźli" dwubramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka.