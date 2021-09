Tlenownia w pleszewskim szpitalu przeszła generalny remont

Głównym zadaniem podczas remontu tlenowni Pleszewskiego Centrum Medycznego było zwiększenie przepustowości dostarczania tlenu na szpitalne oddziały, które w pandemii koronawirusa zmuszone były zużywać go znaczniej więcej. Jak wynika z obliczeń działu technicznego placówki przed pandemią, czyli w 2019 roku szpital zużył w sumie 54 tony tego gazu. W 2020 roku było to już 75 ton. Takie zużycie generował przede wszystkim oddział covidowy, na którym w szczytowym momencie było do dyspozycji 77 łóżek i zdarzało się, że wszystkie były zajęte.

- Prace obejmowały przede wszystkim wymianę instalacji gazów medycznych i przyłączy, które doprowadzały tlen do szpitala. Przeprowadzono je w dwóch etapach, a na czas remontu zastosowano alternatywne rozwiązanie dostarczające tlen pacjentom. Nie było więc żadnego ryzyka przerwy w jego dostawie. Natomiast po wymianie rurociągu zwiększyła się przepustowość dostarczanego na szpitalne oddziały gazu. Wcześniej wynosiła ona 100 m³ na godzinę, a teraz jest to 300 m³ – wyjaśnia Jarosław Marciniak, dyrektor do spraw technicznych PCM.