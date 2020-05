Tanio już było. Winda ruszyła w górę. Jak kształtują się ceny paliw w powiecie pleszewskim?

Spadek cen spowodowała pandemia koronawirusa. Wstrzymane zostały loty. Praca zdalna i nakaz przebywania w domach sprawił, że kierowcy rzadziej wyjeżdżali na ulicę, a popyt na paliwa spadł. Do tego doszedł brak porozumienia między OPEC a Rosją w sprawie ograniczenia wydobycia ropy naftowej. Po kilku tygodniach ceny odbiły, co analitycy jednoznacznie utożsamiają z procesem odmrażania gospodarki. Rośnie zapotrzebowanie na paliwo, a większy popyt oznacza zwyżkę cen. Zobaczcie, na jakim poziomie kształtują się one na wybranych stacjach w powiecie pleszewskim.