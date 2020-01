Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw Europy, trzy bezpośrednie kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie i wiele miejsc na podium w międzynarodowych turniejach rankingowych – tak w skrócie można podsumować 2019 rok reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Wszystko to pod czujnym okiem pleszewianina Marka Biernata, który został asystentem trenera Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym!

Niepełnosprawni tenisiści stołowi od stycznia do grudnia znakomicie reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej. W imprezie głównej 2019 roku – mistrzostwach Europy w Helsingborgu (Szwecja) nasi zawodnicy wywalczyli aż 18 medali (pięć złotych, pięć srebrnych i osiem brązowych). Taki dorobek pozwolił Polakom wygrać klasyfikację medalową! Dodatkowo złoci medaliści z tej imprezy: Natalia Partyka, Patryk Chojnowski i Dorota Bucław uzyskali bezpośrednie kwalifikacje do igrzysk paraolimpijskich w 2020 roku w Tokio.– To był najlepszy rok w historii. Nasi zawodnicy wywalczyli wiele medali na najważniejszych imprezach – mówi Marek Biernat, asystent trenera reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych . – Zwiększyła się znacząco liczba osób niepełnosprawnych grających w tenisa stołowego. Sporym zainteresowaniem uczestników cieszą się także turnieje z cyklu Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych – dodaje.Warto podkreślić, że w połowie grudnia Marek Biernat na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego został powołany na funkcję asystenta trenera Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych!