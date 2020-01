Pierwsza w regionie ofiara tlenku węgla. Nie żyje 44-latek

We wtorek 17 grudnia w Kaliszu wezwano służby ratunkowe do nieprzytomnego mężczyzny. Niestety na miejscu stwierdzono zgon 44-letniego mężczyzny. To prawdopodobnie pierwsza w regionie ofiara zatrucia tlenkiem węgla. Na miejscu był również 39-latek, zabrano go do szpitala.