Studniówka 2022. Pleszew. To był bal! Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nie zapomną tej nocy!

Studniówka 2022 I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie nie zapomną tej nocy. To był wyjątkowy, jedyny taki bal w ich życiu. W piątek, 25 lutego 2022 roku, młodzież bawiła się na studniówce. - To jest bardzo symboliczne 100 dni, bo tak naprawdę do matury pozostało 68 dni - mówiła dyrektor szkoły Lilla Deleszkiewicz, która dokonała oficjalnego otwarcia balu. Był polonez, okazały tort, nie zabrakło czasu na pamiątkowe zdjęcia, a przede wszystkim była szampańska zabawa. O odpowiednią atmosferę dbał DJ Adam Kaźmierski, który serował największe przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Działo się!