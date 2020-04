Siostry dominikanki ruszyły z pomocą podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Akcję wspierają także zakonnice z Broniszewic

Miejscowy starosta szukał pomocy w wielu miejscach. Skontaktował się również z siostrami dominikankami z Broniszewic. Z Adamem Kortą rozmawiała siostra Tymoteusza. - Starosta dzwonił do różnych fundacji. Trafił również na naszą. Prosił o wsparcie. Mówił: siostro, w moim DPS-ie nie ma już kto pracować! Pracownicy są na kwarantannie. Błagam o pomoc, bo mieszkańcy zostaną sami - relacjonuje zakonnica. Szybki telefon do Krakowa i już w piątek 7 sióstr z dawnej stolicy Polski i Białej Niżnej udało się do Bochni.

W miejscowym Domu Pomocy Społecznej stwierdzono zakażenie koronawirusem u 15 pracowników i niemal 30 podopiecznych. Część zdrowego personelu zrezygnowała z pracy. Na pomoc ruszyły więc siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, które od razu zabrały się do pracy m.in. na oddziale osób chorych psychicznie. W sobotę przeprowadzono akcję odkażania budynku. Zakażeni pacjenci już wcześniej zostali odizolowani, niektórzy trafili do szpitala zakaźnego w Krakowie. W DPS-ie przebywa blisko 40 zdrowych pensjonariuszy.

Pomoc jest jednak cały czas potrzebna.- Gdyby ktoś z Was poczuł, że chce spotkać Jezusa w Bochni obecnego w chorych i chciałby dołączyć do naszych sióstr do pomocy, to prosimy o kontakt w wiadomości priv – apelują siostry z Domu Chłopaków w Broniszewicach

W Bochni brakuje ludzi, brakuje również środków ochrony osobistej, dlatego siostry dominikanki uruchomiły zbiórkę. - Nie możemy zostawić ich w potrzebie. Prosimy. Pomóżcie - apelują. - Facebook przelewa pieniądze z opóźnieniem, dlatego najszybciej wpłaty przejdą przez naszą stronę albo bezpośrednio na konto - podkreślają.

Dane:

https://fundacjadominikanek.pl/pomocdps/

FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA

Kasztanowa 36, 30-227 Kraków

91 1240 4722 1111 0010 7641 5479

tytułem: Darowizna – wsparcie dla DPSów