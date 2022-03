Pleszew. Ilu pacjentów leczyło się w Pleszewskim Centrum Medycznym z powodu COVID-19 w 2021 roku? Znamy dane!

- Każda fala stawiała przed nami lekarzami oraz całym personelem inne wyzwania, poszczególne okresy rozwoju pandemii różniły się przebiegiem klinicznym, początkowo pacjenci częściej trafiali do szpitali z zapaleniem płuc, niewydolnością oddechową, wymagali tlenoterapii, później leczyliśmy głównie pacjentów, u których występowała kompensacja innych chorób, szczególnie przewlekłych – mówi profesor Magdalena Figlerowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. - Pod koniec 2021 roku do szpitali trafiało też więcej dzieci niż na początku roku, pediatrzy coraz częściej obserwowali też PIMS, czyli zespół pocovidowy u dzieci – chorobę, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Należy zwrócić uwagę, że nie tylko COVID-19 jest nową chorobą, ale też występujące po nim powikłania, które są najcięższe u pacjentów nieszczepionych.