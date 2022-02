Seria pożarów w gminie Gizałki. Strażacy interweniowali już 6 razy

Seria pożarów w gminie Gizałki

W niedzielę, 13 lutego 2022 roku, informowaliśmy, że tuż po godzinie 9 doszło do pożaru samochodu w miejscowości Wierzchy. Pojazd stał przed jedną z posesji. Na miejsce zadysponowano ochotników z miejscowej jednostki oraz JRG PSP w Pleszewie. Strażacy wspólnymi siłami uporali się z zagrożeniem. Niestety, samochód marki Volkswagen Golf uległ całkowitemu spaleniu. To nie były ostatni pożar tego dnia. 9 godzin później, kilka posesji dalej, palił się budynek gospodarczy. To był pożar numer sześć na terenie gminy Gizałki. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w ciągu dwóch tygodni.

Zaczęło się 30 stycznia w miejscowości Gizałki - Las. Ogień zauważono około godziny drugiej. Gdy na miejsce dotarły pierwsze wozy gaśnicze żywioł opanował już większą część stodoły, a płomienie wychodziły na dach budynku. - Gwałtownie rozprzestrzeniający się pożar zagrażał również pobliskim budynkom gospodarczym wiacie i oborze, w której znajdowało się dziesięć cieląt. Strażacy musieli jednocześnie rozpocząć gaszenie stodoły, obronę zagrożonych budynków i ewakuację z nich zwierząt. Na szczęście udało się wyprowadzić wszystkie cielęta i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. Niestety, nie uratowano znajdujących się w magazynie maszyn i urządzeń - opowiada asp. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.