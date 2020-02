Rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Sprawdź szczegóły

Rekrutacja rozpocznę się w środę 12 lutego 2020 r. W przypadku przedszkolaków:

– rodzice, którzy przedłużają wychowanie przedszkolne swoich dzieci w kolejnym roku szkolnym, muszą złoży deklarację w swoim przedszkolu do dnia 19 lutego;

– rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują malucha do przedszkola, muszą złożyć wniosek w formie elektronicznej w terminie od 24 lutego do 9 marca do godz. 12.00. Specjalna platforma internetowa zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronach www wszystkich przedszkoli prowadzonych przez MiG Pleszew. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 15 do 29 kwietnia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 marca komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 6 kwietnia natomiast rodzice kandydatów będą zobowiązani potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane 8 kwietnia, a w przypadku postępowania uzupełniającego – 3 czerwca.