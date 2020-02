Rada Gminy Gizałki podjęła decyzję w sprawie planowanej budowy tuczarni w miejscowości Tomice. Protesty mieszkańców przyniosły efekt?

Zrobili tak jak zapowiadali. Mieszkańcy Tomic licznie stawili się zarówno na posiedzeniu łączonym komisji, jak i sesji Rady Gminy Gizałki. W tym drugim przypadku było ich na tyle dużo, że część śledziła obrady na zewnątrz na ekranie telefonu. Przyszli uzbrojeni w transparenty, które jasno wskazywały, jakiej decyzji oczekują od radnych. W napięciu czekali na rozstrzygnięcie. A to było dla nich pozytywne. 12 rajców zagłosowało za odrzuceniem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą obowiązującą część terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice. 3 było za jej przyjęciem. Tym samym tuczarnie w Tomicach nie powstaną. Inwestorzy mogą zaskarżyć uchwałę, mogą również ponownie w tej samej sprawie złożyć wniosek do Urzędu Gminy.