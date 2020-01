Inwestorzy wyjaśniali, mieszkańcy wygłaszali wątpliwości i uwagi. Wreszcie wyrazili swoje zdanie w głosowaniu. W Tomicach nie chcą tuczarni

W ubiegłym roku do Urzędu Gminy w Gizałkach wpłynęły dwa wnioski identycznej treści. Kamil Kaczmarkiewicz i Mariusz Hauke chcą wybudować w Tomicach przemysłowe tuczarnie świń. Każdy po jednej o obsadzie do 2000 sztuk w cyklu otwartym. Aby inwestycja mogła ruszyć, Rada Gminy musi podjąć uchwałę zmieniającą studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Do tego nie chcą dopuścić mieszkańcy.

Przedstawiciele lokalnej społeczności przekonać się nie dali. Determinacja mieszkańców do zablokowania inwestycji jest bardzo duża. Najbardziej obawiają się smrodu i spadku wartości swoich nieruchomości. - Z całą pewnością odległości od zabudowań są zbyt małe, by uchronić nas przed odorem. Przy tak dużej inwestycji nie powinno stanowić problemu zakupienie gruntu w miejscu, gdzie przedsięwzięcie nie zaszkodziłoby mieszkańcom - mówił Lesław Dixa. - Jednym z powodów wyprowadzki z miejscowości, w której dotąd mieszkałem był fakt, że w odległości 1500 metrów od mojego domu postawiono tuczarnię drobiu. Gwarantuję wszystkim, że jest to zbyt mała odległość. To nie jest zwykły smród, to jest fetor. Przed tym się nie da zamknąć drzwi czy okien. To jest niesamowicie uciążliwe. Wybrałem tę miejscowość, bo było czysto i cicho - komentował Sławomir Opiła.

Przeciwko inwestycji opowiedziało się 95 mieszkańców. Za byli tylko inwestorzy i ich rodziny. Teraz ruch należy do gizalskiego samorządu. Czy Rada Gminy zdecyduje się na podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?