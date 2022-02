Przed nami kolejna wietrzna noc. Jest ostrzeżenie dla powiatu pleszewskiego

Silny wiatr nie daje za wygraną. W ostatni weekend 29/30 stycznia 2022 roku zmagaliśmy się z orkanem Nadia. Tylko w Wielkopolsce strażacy odnotowali blisko 2300 interwencji. Poszkodowane zostały 3 osoby (2 w pow. pilskim i 1 w pow. gnieźnieńskim) w wyniku powalenia drzewa na jadące samochody. Strażacy w powiecie pleszewskim do akcji wyjeżdżali ponad 30 razy. Większość zdarzeń dotyczyła połamanych drzew i konarów blokujących drogi. Kilka razy służby zabezpieczały uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, a w dwóch miejscach zerwane linie energetyczne.

Minął tydzień i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu pleszewskiego. Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Kierunek południowo-zachodni skręcający na zachodni. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.