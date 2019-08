Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie na bieżąco prowadzi kontrolę w lodziarniach

Kontrole sanepidu przeprowadzone ostatnio w zachodniopomorskich lodziarniach wykazały problemy aż w co czwartej. Zarzuty są poważne, bo w pobranych próbkach lodów znaleziono bakterie.W pierwszej połowie lipca sprawdzono 215 próbek lodów i w 55. z nich stwierdzono obecność entero-bakterii. Świadczy to o nienależytym przestrzeganiu zasad higieny.

W powiecie pleszewskim nie było jeszcze żadnego zatrucia lodami, więc nie ma powodu do niepokoju.

- Prowadzimy kontrole na bieżąco i jak dotąd nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. W weekendy kontrole te są wzmożone - mówi Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie Jolanta Ulatowska i dodaje, że wszystkie działające na terenie powiatu pleszewskiego lodziarnie zostały skontrolowane.

Na co sami powinniśmy zwrócić uwagę przed kupieniem lodów w tym, a nie innym miejscu? Pojemniki z lodami muszą być cały czas odpowiednio schładzane. Dobrze, żeby były przykryte lub osłonięte od strony klientów szybą. Do każdego smaku powinna być oddzielna łyżka, co jest ważne nie tylko z racji higieny. Nietolerujący laktozy nie mogą mieć nakładanego sorbetu łyżką, którą wcześniej nakładano lody na bazie mleka czy śmietany.