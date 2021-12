Powiat pleszewski. Kolejne oszustwa na OLX. Troje mieszkańców powiatu pleszewskiego straciło blisko 10 tys. zł

Stracili blisko 10 tys. zł. Policja kolejny raz ostrzega

W czwartek i piątek (16-17 grudnia 2021 roku) na terenie powiatu pleszewskiego doszło do trzech oszustw przy pomocy portalu OLX oraz aplikacji WhatsApp. Pokrzywdzeni stracili łącznie blisko 10 tysięcy złotych.

Działanie oszustów było podobne. Pokrzywdzeni wystawili na aukcję przedmiot do sprzedaży. Poprzez aplikację WhatsApp skontaktował się z nimi kupujący. Następnie przesłał link do strony z logiem firmy kurierskiej. Po kliknięciu w ten link, osoba sprzedająca miała zalogować się na stronę swojego banku. Jak się okazało, kliknięcie w link spowodowało zainstalowanie złośliwego oprogramowania, umożliwiającego kupującemu oszustowi wypłatę pieniędzy z konta - opowiada st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, weryfikowanie, kto i co do nas pisze, niewpisywanie nigdzie numeru swojej karty czy nieklikanie w nieznajome linki do stron. - Nie korzystajcie nigdy z linków, które przychodzą w wiadomościach. Najbezpieczniej jest wpisać samodzielnie adres internetowy strony danego serwisu ogłoszeniowego lub banku. Sprawdzajmy zawsze, czy witryna jest bezpieczna. Jeśli korzystamy z kodów autoryzacyjnych przesłanych SMS-em przez bank lub inne instytucje sprawdzajmy zawsze, czy zawiera polskie znaki - podkreśla st. asp. Monika Kołaska.