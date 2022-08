Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Huczne obchody Święta Wojska Polskiego w Pleszewie

15 sierpnia w Pleszewie odbędzie się uroczystość na cześć Wojska Polskiego. W tym roku zaplanowano całe popołudnie z żołnierzami, sprzętem wojskowym oraz robiącymi ogromne wrażenie najnowszymi pojazdami. W programie także wojskowe pieśni, kino frontowe, podczas którego wyemitowany zostanie film “Piłsudski”. Na amatorów kuchni wojskowej czekać będzie grochówka. To wszystko w ramach pikniku “Zostań Żołnierzem”. Początek o godzinie 14. Szczegóły - TUTAJ.

Reverse Festival po raz trzeci

Reverse Festival to stosunkowo młody, ale wyjątkowo szybko rozwijający się festiwal na koncertowej mapie Polski. Organizowany jest przez młodych ludzi dla młodych ludzi i jak zapowiadają sami organizatorzy, to nie tylko impreza muzyczna, ale najciekawsze miejsce pełne rozrywki w różnych wymiarach. Before w hali targowej w piątek (początek o 20), a główna część w sobotę (18). Więcej - TUTAJ.