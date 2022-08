Gmina Dobrzyca. Przepisy z zapisków księżnej, czyli nowe eksponaty na wystawie czasowej w Muzeum Ziemiaństwa

Przepisy z zapisków księżnej, czyli nowe eksponaty na wystawie w dobrzyckim muzeum

Jak dawniej nakrywano do stołu? Jak wyglądała odświętna zastawa? Czym zajadano się w pałacach i dworach? Jak ważną rolę pełniła etykieta? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, gdzie możemy podziwiać wystawę czasową zatytułowaną "Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką…, czyli o kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach”. Filiżanki porcelanowe z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzące z tego samego okresu srebrne sztućce do mięs i platerowane sztućce do ryb, kieliszki do wina, półmiski i talerze, serwis lazurowany Marii i Zygmunta Pusłowskich – to tylko kilka z eksponatów, której znajdziemy na ekspozycji.

W sierpniu do Muzeum Ziemiaństwa dzięki uprzejmości Biblioteki Książąt Czartoryskich - Oddziału Muzeum Narodowe w Krakowie na wystawie pojawiły się kolejne ciekawe eksponaty. - Wśród nich uwagę zwracają przepisy pochodzące z zapisków domowych niekoronowanej królowej polskiej Wielkiej Emigracji – księżnej Anny Zofii z Sapiehów Czartoryskiej, żony przywódcy Hotelu Lambert księcia Adama Jerzego Czartoryskiego - czytamy na profilu facebookowym dobrzyckiego muzeum.