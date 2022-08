Powiat pleszewski. Zbliża się czas dożynek. Gdzie i kiedy mieszkańcy będą dziękować za plony?

Symbol szacunku dla ciężkiej pracy rolnika

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, która jest symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. Obchodzono je w Polsce już w XVI wieku. Był to czas, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczna. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele ziemscy. Dziś to święto radości i podziękowań: Bogu za plony, a ludziom za podejmowany trud. Święto pełne zabawy, występów, sztuki ludowej czy staropolskiego jadła.