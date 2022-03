Półnagi skakał po samochodach. Zatrzymał go policjant jadący na służbę

Półnagi mężczyzna skakał po maskach samochodów

Do niecodziennej sytuacji doszło w weekend w Boczkowie (powiat ostrowski), gdzie policjant zauważył półnagiego mężczyznę skaczącego po maskach samochodów. Mł. asp. Jakub Krysiński, policjant z Posterunku Policji w Mikstacie wezwał mężczyznę do zatrzymania się, lecz na jego widok wpadł on w panikę i zaczął wołać o pomoc, a następnie odbijając się od samochodów zaczął uciekać w kierunku pobliskich pól.