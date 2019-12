Święta to okres wzmożonego ruchu na drogach. Wiele osób wyjeżdża, by spotkać się z rodzinami lub wypocząć. W trosce o bezpieczeństwo podróżujących w dniach 24 - 29 grudnia 2019 roku policjanci ruchu drogowego będą prowadzili działania pod nazwą "Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie". Podstawowym celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach wszystkim uczestnikom ruchu.

Przygotowania związane z okresem przedświątecznym oraz samymi Świętami Bożego Narodzenia powodują, że wszyscy się śpieszymy, ciągle brakuje nam czasu i jesteśmy roztargnieni. Na drogach pojawia się więcej niż zwykle pojazdów i pieszych. To wszystko w połączeniu ze zmiennymi, niekorzystnymi o tej porze roku warunkami drogowymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, może powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.W tym wyjątkowym okresie policjanci będą wspierać podróżnych w bezpiecznym dotarciu do celu.Podczas prowadzonych działań będą też zwracać uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, w tym poruszanie się z dozwoloną prędkością, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach podtrzymujących. Funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami oraz reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem.Pamiętajmy też, że obecna pora roku nie sprzyja pieszym. Apelujemy do kierujących, aby obserwując drogę wzięli pod uwagę, że poruszają się po niej niechronieni uczestnicy ruchu , którzy ze względu na wcześnie zapadający zmrok i warunki pogodowe mogą być słabo widoczni.