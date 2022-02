Pogoda w Pleszewie i powiecie pleszewskim. Przed nami bardzo niespokojne godziny. IMGW wydał ostrzeżenie najwyższego stopnia

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Przed nami bardzo niespokojne godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Eksperci prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 50 km/h, a w porywach nawet do 120 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe są burze i opady krupy śnieżnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek, 17 lutego 2022 roku, od godziny 3 do 17. Z uwagi na dużą dynamikę zjawisk, ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.