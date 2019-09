Po raz czwarty promowali Gołuchów w Polsce i na świecie

- Ulotki promujące walory naszej gminy zawieziono do 26 różnych miejsc w kraju i za granicą, m.in. do Wrocławia, Łodzi, Torunia czy do turystycznych miasteczek w Chorwacji, Turcji czy Tunezji. Pięknie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Podsumowanie akcji oraz wręczenie upominków i podziękowań odbędzie się podczas XIV Gołuchowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego , 8 grudnia. Wtedy to również, wśród uczestników akcji rozlosujemy trzy nagrody, w tym nagrodę główną – rower, ufundowany przez radnych gminy Gołuchów - informuje Gołuchowskie Centrum Kultury ,,Zamek".