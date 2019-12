Pleszew zazieleni się na wiosnę. Trwa wielka akcja nowych nasadzeń drzew

Na płycie Rynku pojawiło się już 9 lip drobnolistnych. Na zewnątrz - między chodnikiem a parkingiem mają zostać posadzone kolejne drzewa. Mają ponad 2,20 m wysokości. Większość to odmiana fastigiata, czyli drzewka wąskokolumnowe, które nie będą miały rozłożystych koron i dobrze sobie poradzą w przestrzeni miejskie

Na wiosnę wszystko budzi się do życia. Człowiek oddycha pełną piersią i ma zdecydowanie więcej energii. Wokół pojawia się mnóstwo zieleni. Również w Pleszewie nie zabraknie nasadzeń, które mają cieszyć oczy mieszkańców. Dlatego władze miasta już jesienią rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznej wiosny. W ostatnich tygodniach ruszyło wielkie sadzenie. Docelowo w mieście i w gminie ma pojawić się 500 nowych drzew.

- mówił podczas czerwcowej konferencji prasowej burmistrz Arkadiusz Ptak.

Tam drzew jeszcze nie było

Część z drzew została również posadzona w samym centrum Pleszewa, gdzie dotychczas ich brakowało. Zazieleniły się m.in.: Kraszewskiego, Bojanowskiego i Tyniec . Na wyremontowanych ulicach pojawiło się 18 klonów polnych. I choć niektórzy mieszkańcy obawiali się, że nie jest to najlepszy pomysł, aby sadzić drzewa przy drodze i zabierać miejsca parkingowe, to widząc efekt przyznają: „wygląda to wspaniale”.

Posadzili ponad 280 lip

Nowe drzewa i krzewy pojawią się nie tylko w centrum Pleszewa. W ramach przebudowy dróg uzupełnione zostaną również dotychczas istniejące szpalery drzew. Łącznie ponad 280 lip pojawiło się wzdłuż drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy. 40 grabów, rośnie już na osiedlu na Maliniu, 25 dębów posadzono przy ul. Glinki. Przy Sportowej rosną już 24 lipy a przed samym wejściem do obiektu sportowego są wiśnie ozdobne. W Plantach posadzono lilaki czyli poczciwe bzy. Rosną wierzby na Wierzbowej.