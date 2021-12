Pleszew. Wystawa grafiki komputerowe Zdzisława Beksińskiego. W swoich grafikach komputerowych zawarł niespotykaną głębię. Piotr Fehler

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie zobaczyć można wystawę grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego. Jest ich ponad 30. Pochodzą one z kolekcji Dariusza Matyjasa z Giżycka. To pierwsza w historii placówki wystawa tak awangardowego i kontrowersyjnego autora. Wystawę można podziwiać do końca stycznia 2022 r.